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09.11.2023  12:36   Рита Парфенова

Викрито двох колаборантів, які стали поліціянтами під час окупації Харківщини

Правоохоронці встановили двох мешканців Вочанська — чоловіків віком 44 та 31 років — які під час окупації Харківщини добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Встановлено ще двох колаборантів, які пішли працювати до «російської поліції» під час захоплення Харківщини Встановлено ще двох колаборантів, які пішли працювати до «російської поліції» під час захоплення Харківщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, 44-річний колаборант обійняв посаду «дільничного» в окупаційній поліції Вовчанська.

У свою чергу, 31-річний чоловік працевлаштувався на посаду «поліцейського 1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ».

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі обидва «правоохоронці» переховуються від слідства: вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити колаборанта, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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