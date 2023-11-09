Викрито двох колаборантів, які стали поліціянтами під час окупації Харківщини

Правоохоронці встановили двох мешканців Вочанська — чоловіків віком 44 та 31 років — які під час окупації Харківщини добровільно пішли на співпрацю з ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
За даними слідства, 44-річний колаборант обійняв посаду «дільничного» в окупаційній поліції Вовчанська.
У свою чергу, 31-річний чоловік працевлаштувався на посаду «поліцейського 1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ».
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Наразі обидва «правоохоронці» переховуються від слідства: вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
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