09.11.2023 12:36 Рита Парфенова

Викрито двох колаборантів, які стали поліціянтами під час окупації Харківщини

Правоохоронці встановили двох мешканців Вочанська — чоловіків віком 44 та 31 років — які під час окупації Харківщини добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, 44-річний колаборант обійняв посаду «дільничного» в окупаційній поліції Вовчанська.



У свою чергу, 31-річний чоловік працевлаштувався на посаду «поліцейського 1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ».



За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Наразі обидва «правоохоронці» переховуються від слідства: вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити колаборанта, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини.