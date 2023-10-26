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26.10.2023  21:43   Дмитро Колонєй

Готуємо мочені яблука у банках на зиму

Урізноманітним меню для холодної пори року.

Як приготувати мочені яблука у банках на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, зимовий час, що не балує вітамінами, мочені яблука можуть бути вдалим десертом або корисним перекусом. Для більшої насолоди їх можна присипати цукром або цукровою пудрою або для більшої користі здоров'ю полити медом.
 

Мочені яблука у банках

    

Продукти:

 

  • яблука - 1,75 кг,
  • вода - 3 л,
  • цукор - 130 г,
  • сіль - 20 г.

Як приготувати мочені яблука у банках на зиму

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Для сиропу воду з'єднати з цукром та сіллю
  2. Довести до кипіння
  3. Варити 3-4 хвилини.
  4. Потім сироп охолодити приблизно до кімнатної температури.
  5. Вимиті яблука повністю.
  6. Покласти в банки.
  7. Залити їх сиропом.
  8. Закрити щільно кришками.
  9. Прибрати банки з яблуками у прохолодне місце
  10. Спочатку сироп потрібно підливати, як тільки він вбиратиметься в яблука.
  11. Залишити яблука для сечення на 4 тижні.
  12. Зберігати мочені яблука у холоді.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати заморожені яблука на зиму.

 
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Тэги:  рецепт, яблука, цукор, сіль
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