Ігор Терехов зустрівся з молодіжним активом Харкова

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив питання розвитку молодіжної політики у громаді з представниками молоді міста та акцентував на важливості активної участі молоді в громадському житті та програмах міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, 26 жовтня Міський голова Харкова Ігор Терехов провів нараду із представниками молоді міста, де обговорювалися питання щодо розвитку молодіжної політики в громаді.
На зустрічі були присутні учні шкіл, студенти, члени Молодіжної ради та представники громадських організацій.
Під час обговорення, учасники активно обговорили актуальні потреби молоді Харкова та розглянули ініціативи, спрямовані на поліпшення якості життя в громаді.
Ігор Терехов також представив різні програми, в яких молодь міста може брати участь вже сьогодні, і відповів на запитання учасників.
«Влада повинна бути в руках молоді, адже саме за молодими людьми прогрес і розвиток всієї країни, саме вони є локомотивом руху громад у правильному напрямку. Ми працюємо над розробкою комплексної системи взаємодії з молоддю міста. Найближчим часом стартує новий набір до Молодіжної ради, яка є найдієвішою в Україні. Тож я розраховую на те, що ви будете брати участь у громадському житті нашого міста», - зазначив Ігор Терехов.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях, присвячених Дню автомобіліста і дорожника.
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