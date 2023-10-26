На Харківщині крадій металолому забрав у сплячого в парку чоловіка телефон

Раніше судимий зловмисник викрав майно пункту приймання металолому у Харківській області та таємно заволодів чужим мобільним телефоном.
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці Харківської області викрили раніше судимого чоловіка у скоєнні нових крадіжок.
Заява про крадіжку металевих виробів надійшла до поліції наприкінці серпня від працівника місцевого пункту приймання металолому.
В ході оперативних-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 41-річний раніше судимий мешканець міста Красноград.
Також, в ході досудового розслідування з’ясувалося, що правопорушник скоїв крадіжку мобільного телефону. Рецидивіст скористався безпорадним станом потерпілого та, поки останній спав у парку, дістав з його кишені гаджет.
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В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили речові докази.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція оперативно розшукала зловмисників, які викрали з обмінного пункту півмільйона гривень
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