26.10.2023 19:49 Рита Парфенова

На Харківщині крадій металолому забрав у сплячого в парку чоловіка телефон

Раніше судимий зловмисник викрав майно пункту приймання металолому у Харківській області та таємно заволодів чужим мобільним телефоном.

Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці Харківської області викрили раніше судимого чоловіка у скоєнні нових крадіжок.



Заява про крадіжку металевих виробів надійшла до поліції наприкінці серпня від працівника місцевого пункту приймання металолому.



В ході оперативних-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 41-річний раніше судимий мешканець міста Красноград.



Також, в ході досудового розслідування з’ясувалося, що правопорушник скоїв крадіжку мобільного телефону. Рецидивіст скористався безпорадним станом потерпілого та, поки останній спав у парку, дістав з його кишені гаджет.

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В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили речові докази.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція оперативно розшукала зловмисників, які викрали з обмінного пункту півмільйона гривень