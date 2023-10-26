    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині крадій металолому забрав у сплячого в парку чоловіка телефон
26.10.2023  19:49   Рита Парфенова

На Харківщині крадій металолому забрав у сплячого в парку чоловіка телефон

Раніше судимий зловмисник викрав майно пункту приймання металолому у Харківській області та таємно заволодів чужим мобільним телефоном.

Новини Харкова: крадій металолому забрав у сплячого в парку чоловіка телефон

Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці Харківської області викрили раніше судимого чоловіка у скоєнні нових крадіжок.

Заява про крадіжку металевих виробів надійшла до поліції наприкінці серпня від працівника місцевого пункту приймання металолому.

В ході оперативних-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 41-річний раніше судимий мешканець міста Красноград.

Також, в ході досудового розслідування з’ясувалося, що правопорушник скоїв крадіжку мобільного телефону. Рецидивіст скористався безпорадним станом потерпілого та, поки останній спав у парку, дістав з його кишені гаджет.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили речові докази.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція оперативно розшукала зловмисників, які викрали з обмінного пункту півмільйона гривень

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.10 Надзвичайні події У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень (фото) 18.10 Надзвичайні події Квартирного злодія затримали на порушенні комендантської години у Харкові 10.10 Надзвичайні події Рецидивісту, який виніс із ломбарду на Харківщині товару на 650 тисяч гривень, оголосили вирок
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 