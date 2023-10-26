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26.10.2023  19:08   Рита Парфенова

У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

Ворог не припиняє спроб атакувати на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
  • на Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 жовтня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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