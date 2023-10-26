У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

Ворог не припиняє спроб атакувати на Куп'янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 жовтня 2023 року.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
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