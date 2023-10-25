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25.10.2023  08:08   Рита Парфенова

У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби авіаційних ударів з боку військових рф зазнали села Синьківка, Іванівка та Піщане Харківської області. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 жовтня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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