У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби авіаційних ударів з боку військових рф зазнали села Синьківка, Іванівка та Піщане Харківської області. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 жовтня 2023 року.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
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