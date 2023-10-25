25.10.2023 08:08 Рита Парфенова

У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби авіаційних ударів з боку військових рф зазнали села Синьківка, Іванівка та Піщане Харківської області. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 жовтня 2023 року.