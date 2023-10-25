Харківщина на ранок 25 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Двічі куп’янські проводили обстеження території після ворожих обстрілів:
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Протягом доби з 23 по 24 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 жовтня 2023 року.
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