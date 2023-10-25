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25.10.2023  08:27   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 25 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Двічі куп’янські проводили обстеження території після ворожих обстрілів:

  • у селищі Борова виявлені пошкодження двоповерхового житлового будинку.
  • у селі Подоли Курилівської громади на території приватного домоволодіння виявлені руйнування господарчої споруди, пошкодження паркану, лінії електропередач та 2-х легкових автомобілів. Загинуло 2-є людей, ще 1 чоловік зазнав поранення.

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Протягом доби з 23 по 24 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 7 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
  • 9 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
  • 4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 жовтня 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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