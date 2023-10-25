25.10.2023 08:27 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 25 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Двічі куп’янські проводили обстеження території після ворожих обстрілів:

у селищі Борова виявлені пошкодження двоповерхового житлового будинку.

у селі Подоли Курилівської громади на території приватного домоволодіння виявлені руйнування господарчої споруди, пошкодження паркану, лінії електропередач та 2-х легкових автомобілів. Загинуло 2-є людей, ще 1 чоловік зазнав поранення.

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Протягом доби з 23 по 24 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

9 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 жовтня 2023 року.