Двоє людей загинули після обстрілів військовими рф сел Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Артилерійський обстріл с. Подоли в Куп'янському районі призвів до смерті двох цивільних чоловіків віком 57 та 50 років і завдав пошкоджень приватному будинку, господарським спорудам і двом легковим автомобілям.

Також минулої ночі після 23:00 ворог відкрив вогонь з РСЗВ по с. Борова в Ізюмському районі, але на щастя, без звісток про постраждалих.

Інші населені пункти в області, такі як Плетенівка в Чугуївському районі, Козача Лопань в Харківському районі, Чугунівка, Дворічна та Петропавлівка в Куп'янському районі, також опинялися під ворожим вогнем.

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Обстріли з боку російських окупантів створюють загрозу для життя та безпеки мирного населення та завдають значних матеріальних збитків. Ситуація залишається напруженою в області, і влада продовжує прикладати зусилля для забезпечення безпеки та надання допомоги постраждалим.