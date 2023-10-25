    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Двоє людей загинули після обстрілів військовими рф сел Харківської області
25.10.2023  08:50   Рита Парфенова

Двоє людей загинули після обстрілів військовими рф сел Харківської області

Протягом останньої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти в різних районах Харківської області.


Фото: Поліція Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Артилерійський обстріл с. Подоли в Куп'янському районі призвів до смерті двох цивільних чоловіків віком 57 та 50 років і завдав пошкоджень приватному будинку, господарським спорудам і двом легковим автомобілям.

Також минулої ночі після 23:00 ворог відкрив вогонь з РСЗВ по с. Борова в Ізюмському районі, але на щастя, без звісток про постраждалих.

Інші населені пункти в області, такі як Плетенівка в Чугуївському районі, Козача Лопань в Харківському районі, Чугунівка, Дворічна та Петропавлівка в Куп'янському районі, також опинялися під ворожим вогнем.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Обстріли з боку російських окупантів створюють загрозу для життя та безпеки мирного населення та завдають значних матеріальних збитків. Ситуація залишається напруженою в області, і влада продовжує прикладати зусилля для забезпечення безпеки та надання допомоги постраждалим.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Надзвичайні події Ворог обстріляв село на Харківщині: є поранена (фото) 25.10 Надзвичайні події Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини 24.10 Надзвичайні події Наслідки обстрілу села Борова на Харківщині показали в прокуратурі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 