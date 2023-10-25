Двоє людей загинули після обстрілів військовими рф сел Харківської області

Протягом останньої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти в різних районах Харківської області.
Артилерійський обстріл с. Подоли в Куп'янському районі призвів до смерті двох цивільних чоловіків віком 57 та 50 років і завдав пошкоджень приватному будинку, господарським спорудам і двом легковим автомобілям.
Також минулої ночі після 23:00 ворог відкрив вогонь з РСЗВ по с. Борова в Ізюмському районі, але на щастя, без звісток про постраждалих.
Інші населені пункти в області, такі як Плетенівка в Чугуївському районі, Козача Лопань в Харківському районі, Чугунівка, Дворічна та Петропавлівка в Куп'янському районі, також опинялися під ворожим вогнем.
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