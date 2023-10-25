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25.10.2023  09:27   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом 24 жовтня 2023 року піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 194 вибухонебезпечні предмети.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 

Протягом останньої доби, 24 жовтня, піротехнічні розрахунки ДСНС продовжили свою важливу роботу в області. Вони провели обстеження біля 15,2 гектарів території, включаючи 1,6 гектара з використанням машин механізованого розмінування. Також було оглянуто 6 кілометрів ліній електропередач та 12 приватних домогосподарств у різних районах області, включаючи Харківський, Ізюмський, Куп'янський, Богодухівський та Чугуївський райони.

Під час цих робіт сапери виявили та знешкодили 194 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. За цей час було залучено 34 піротехнічні розрахунки ДСНС, які працювали разом з 171 сапером та 74 одиницями техніки.

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Загалом, з початку бойових дій, піротехніки ДСНС обстежили близько 3890 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2759 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій, а також 217,7 кілометрів газопроводів. Вони виявили та знешкодили 81 132 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 жовтня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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