У будинки, постраждалі від ракетного обстрілу Харкова, подають газ (фото)

Комунальники продовжують відновлювальні роботи в Київському районі
Про це повідомиляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», наслідком ракетного удару, який стався 6 жовтня, було відключено газопостачання для дев'яти будинків у районі.
Фахівці служби з обслуговування димових та вентиляційних каналів цього підприємства провели ремонт пошкоджених газових оголовків. Важливою метою цих робіт було відновлення газопостачання для населення, яке було призупинене через наслідки конфлікту.
Станом на сьогодні, 25 жовтня, підприємство вже змогло підключити до газопостачання 113 з 170 квартир, які були позбавлені газу.
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