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25.10.2023  09:42   Рита Парфенова

У будинки, постраждалі від ракетного обстрілу Харкова, подають газ (фото)

Комунальники продовжують відновлювальні роботи в Київському районі

Новини Харкова: відновлюють газопостачання у постраждалі внаслідок ракетного удару будинки

Про це повідомиляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», наслідком ракетного удару, який стався 6 жовтня, було відключено газопостачання для дев'яти будинків у районі.

Фахівці служби з обслуговування димових та вентиляційних каналів цього підприємства провели ремонт пошкоджених газових оголовків. Важливою метою цих робіт було відновлення газопостачання для населення, яке було призупинене через наслідки конфлікту.

Новини Харкова: відновлюють газопостачання у постраждалі внаслідок ракетного удару будинки

Станом на сьогодні, 25 жовтня, підприємство вже змогло підключити до газопостачання 113 з 170 квартир, які були позбавлені газу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Основ'янському районі Харкова ведуться активні роботи з поточного ремонту комунікацій, зокрема внутрішньобудинкових систем.
 
Новини Харкова: відновлюють газопостачання у постраждалі внаслідок ракетного удару будинки
 
Новини Харкова: відновлюють газопостачання у постраждалі внаслідок ракетного удару будинки

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  газ, харків
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