25.10.2023 10:16 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

м. Харків – 13 мкР/год;

м. Золочів – 10 мкР/год;

м. Богодухів – 10 мкР/год;

смт. Коломак – 11 мкР/год;

смт. Великий Бурлук – 12 мкР/год;

смт. Печеніги – 9 мкР/год;

Печеніги – 9 мкР/год; смт. Слобожанське – 13 мкР/год;

м. Куп’янськ – 10 мкР/год;

м. Красноград – 11 мкР/год;

м. Лозова – 12 мкР/год;

м. Ізюм – 12 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Источник: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

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