25.10.2023 10:44

На Харківщині призначений окупантами лісничий заготовляв деревину для фортифікаційних споруд

Завершено спецрозслідування щодо лісничого, який передавав окупантам деревину для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прокуратуру Харківської області, чоловік став "лесничим Боровского лесничества" на території, яку окупанти ввели під свою владу. Це підприємство окупанти створили на матеріально-технічній базі українського лісництва. Російські окупанти лише змінили назву із української на російську.

До того, як він став "лесничим", цей чоловік обіймав посаду майстра лісу в Борівському лісництві, яке входило до складу Державного підприємства "Куп'янське лісове господарство". Згідно з розслідуванням, на новому місці він організовував заготівлю деревини та передавав її російським військовим для облаштування різних фортифікаційних споруд, які використовувались в анексованій території для забезпечення безпеки окупаційних військ.

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Харківською обласною прокуратурою складено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно лісничого за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Він обвинувачується в скоєнні злочину згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувачений перебуває у розшуку, і судовий процес буде проводитися заочно в Дзержинському районному суді міста Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше РЕДПОСТ писав, що контррозвідка Служби безпеки затримала працівника фармацевтичної компанії, який координував повітряні атаки рф на військові та промислові об'єкти в Харківській області.