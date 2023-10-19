19.10.2023 10:00 Рита Парфенова

СБУ затримала агента фсб, який коригував удари рф по Харкову

Контррозвідка Служби безпеки затримала працівника фармацевтичної компанії, який координував повітряні атаки рф на військові та промислові об'єкти в Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, чоловіка було затримано «на гарячому» під час дорозвідування місць, де відбувались атаки ворожих сил в обласному центрі.



За вказівкою окупантів, цей співробітник окупаційних сил об'їзджав територію регіону та надалі фіксував та передавав інформацію щодо наслідків російських повітряних атак на об'єкти Харківщини.



Основний інтерес ворога був спрямований на інформацію щодо можливих вогневих уражень місцевих заводів, що належали оборонно-промисловому комплексу України.





Всі отримані відомості російський агент пересилав своєму «куратору» з ФСБ через месенджер, включаючи фото та координати інфраструктурних об'єктів на території Харківщини.



Для унеможливлення виявлення "сеансів" зв'язку з агресором, фігурант використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні аккаунти.



За виконання завдань він отримував "грошову винагороду" від окупантів, яка надходила на його криптогаманець.





Встановлено, що розвідні дані були необхідні загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ракетних та дронових ударів на прикордонний регіон нашої країни.



За даними слідства, ворожим співробітником виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба звербувала в березні цього року.



Він потрапив в "поле зору" ФСБ як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, на яких неодноразово публікував свої антиукраїнські повідомлення.



Під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).





Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.



Викриття злочинної діяльності здійснювалось за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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