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11.10.2023  10:00   Рита Парфенова

Зрадників, які навели російський «Іскандер» на село Гроза у Харківській області, викрила СБУ

Співробітники Служби безпеки України виявили двох зрадників, які вказали точну адресу для ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зрадниками виявилися два брати. Їх ідентифікували як 30-річного Володимира Мамона та його молодшого брата 23-річного Дмитра Мамона, які приєдналися до російських окупантів під час окупації регіону.

Ці зрадники отримали певні посади в окупаційному управлінні внутрішніх справ Харківської області. Один з них був призначений водієм конвойної групи, а інший - інспектором дорожньо-патрульної служби.

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Однак перед звільненням регіону обидва зрадники разом зі своїми родинами втекли до Росії і продовжили служити країні-агресору.

Під керівництвом російських окупантів вони почали формувати мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього вони використовували своїх родичів, сусідів та знайомих з вільних від окупації міст та сіл Харківщини.

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

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За виглядом необов'язкових бесід і листувань в месенджерах, зрадники отримували відомості про розташування Сил оборони та масові заходи на території регіону.
 
За даними слідства, від початку жовтня обидва зрадники почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза, розуміючи, що це може призвести до жертв серед мирного населення, включаючи їхніх власних знайомих з села Гроза.
 
Дізнавшись точну адресу та час мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам.
 
Отримавши цю інформацію, російські окупанти здійснили удар із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", в результаті чого загинули 53 мирних жителі, включаючи дитину, і ще шестеро були поранені.
 
На підставі зібраних доказів, Служба безпеки України висунула підозри обом зрадникам за статтями Кримінального кодексу України, які стосуються державної зради в умовах воєнного стану та пособництва у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, включаючи умисне вбивство. Також проводяться заходи для встановлення місцезнаходження цих осіб, які зараз переховуються на території Росії.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24. Станом на 10 жовтня  кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 53 людей, серед яких 8-річний хлопчик.
 
Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза
Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза
Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Новини Харкова: СБУ викрила корегувальників ракетного удару по селу Гроза

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  зрада, колаборант, харків, агрессия россии
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