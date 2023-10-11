Зрадників, які навели російський «Іскандер» на село Гроза у Харківській області, викрила СБУ

Співробітники Служби безпеки України виявили двох зрадників, які вказали точну адресу для ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зрадниками виявилися два брати. Їх ідентифікували як 30-річного Володимира Мамона та його молодшого брата 23-річного Дмитра Мамона, які приєдналися до російських окупантів під час окупації регіону.
Ці зрадники отримали певні посади в окупаційному управлінні внутрішніх справ Харківської області. Один з них був призначений водієм конвойної групи, а інший - інспектором дорожньо-патрульної служби.
Однак перед звільненням регіону обидва зрадники разом зі своїми родинами втекли до Росії і продовжили служити країні-агресору.
Під керівництвом російських окупантів вони почали формувати мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього вони використовували своїх родичів, сусідів та знайомих з вільних від окупації міст та сіл Харківщини.
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