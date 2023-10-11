Зрадників, які навели російський «Іскандер» на село Гроза у Харківській області, викрила СБУ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зрадниками виявилися два брати. Їх ідентифікували як 30-річного Володимира Мамона та його молодшого брата 23-річного Дмитра Мамона, які приєдналися до російських окупантів під час окупації регіону.

Ці зрадники отримали певні посади в окупаційному управлінні внутрішніх справ Харківської області. Один з них був призначений водієм конвойної групи, а інший - інспектором дорожньо-патрульної служби.

Однак перед звільненням регіону обидва зрадники разом зі своїми родинами втекли до Росії і продовжили служити країні-агресору.

Під керівництвом російських окупантів вони почали формувати мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього вони використовували своїх родичів, сусідів та знайомих з вільних від окупації міст та сіл Харківщини.

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За виглядом необов'язкових бесід і листувань в месенджерах, зрадники отримували відомості про розташування Сил оборони та масові заходи на території регіону.

За даними слідства, від початку жовтня обидва зрадники почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза, розуміючи, що це може призвести до жертв серед мирного населення, включаючи їхніх власних знайомих з села Гроза.

Дізнавшись точну адресу та час мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам.

Отримавши цю інформацію, російські окупанти здійснили удар із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", в результаті чого загинули 53 мирних жителі, включаючи дитину, і ще шестеро були поранені.

На підставі зібраних доказів, Служба безпеки України висунула підозри обом зрадникам за статтями Кримінального кодексу України, які стосуються державної зради в умовах воєнного стану та пособництва у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, включаючи умисне вбивство. Також проводяться заходи для встановлення місцезнаходження цих осіб, які зараз переховуються на території Росії.