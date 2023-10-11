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11.10.2023  10:29   Рита Парфенова

Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: кількість загиблих зросла до 55 людей

Дві жінки, які вважалися зниклими після ракетного удару рф по селу Гроза на Харківщині, визнані мертвими

село Гроза Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника прокуратури Дмитра Чубенка, станом на ранок 11 жовтня 2023 року кількість загиблих у с. Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 55 людей.

За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти.

Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими 3 особи, дітей серед них немає.

Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58 осіб.

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Криміналісти та судово-медичні експерти здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. Для прикладу, тіло одного з чоловіків, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірвано щонайменше на 19 частин.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки України виявили двох зрадників, які вказали точну адресу для ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня.
Тэги:  гроза, ракетний удар, харків, агрессия россии
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