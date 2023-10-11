Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: кількість загиблих зросла до 55 людей

Дві жінки, які вважалися зниклими після ракетного удару рф по селу Гроза на Харківщині, визнані мертвими
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника прокуратури Дмитра Чубенка, станом на ранок 11 жовтня 2023 року кількість загиблих у с. Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 55 людей.
За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти.
Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими 3 особи, дітей серед них немає.
Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58 осіб.
Комментариев: 0
По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
влажность:
давление:
ветер: