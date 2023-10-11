11.10.2023 11:15 Рита Парфенова

Майже три сотні вибухових предметів знешкодили рятувальники на Харківщині

За минулу добу у Харківській області піротехніки ДСНС обстежили більше 8,7 га території та знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби, 10 жовтня, піротехнічними розрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) було проведено обстеження на площі 8,7 гектара, включаючи 6310 квадратних метрів, за допомогою машин механізованого розмінування. Також було перевірено 5,4 кілометра ліній електропередач та 15 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Сапери виявили та безпечно знешкодили 298 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для виконання цих завдань було залучено 35 піротехнічних розрахунків ДСНС, які об'єднали 171 сапера та використали 72 одиниці техніки.

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Загалом, з моменту початку бойових дій, піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 79 882 вибухонебезпечних предметів. Вони обстежили:

приблизно 3731 гектара території;

278 кілометрів автомобільних доріг;

2686 кілометрів ліній електропередач;

159,5 кілометрів залізничних колій;

217,7 кілометрів газопроводів. Раніше РЕДПОСТ писав, що счотири людини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби 10 жовтня 2023 року.