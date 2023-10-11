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11.10.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Харків'янин успішно виступив на змаганнях Кубку України з гирьового спорту

Вихованець Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16 Руслан Страхов успішно виступив на змаганнях Кубку України з гирьового спорту, які відбулися у Києві, передає РЕДПОСТ .

 
 
Як повідомили в Адміністрації Немишлянського району, Руслан став переможцем у триборстві та бронзовим призером у довгому циклі.
 
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«Вітаємо спортсмена та його тренера Вікторію Лаптій! Бажаємо подальших перемог!» - зазначили там.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський паверліфтер став переможцем престижного турніру.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, спорт
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