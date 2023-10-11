Харків'янин успішно виступив на змаганнях Кубку України з гирьового спорту

Вихованець Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16 Руслан Страхов успішно виступив на змаганнях Кубку України з гирьового спорту, які відбулися у Києві, передає РЕДПОСТ .
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По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
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