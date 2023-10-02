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02.10.2023  16:07   Дмитро Колонєй

Харківський паверліфтер став переможцем престижного турніру

Харківський спортсмен переміг у трьх категоріях та виконав вимоги майстра спорту міжнародного класу.

Став Чемпіоном Сходу України харківський паверліфтер Василь Товкан
 
Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Адміністрацію Салтівського району, головний спеціаліст управління житлового господарства Василь Товканчта в преможцем Чемпіонату Сходу України з паверліфтингу, посівши перше місце в категорії
  • «аматори до 110 кг»,
  • «pro-дивізіон до 110 кг» та в
  • абсолютній категорії. 

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Став Чемпіоном Сходу України харківський паверліфтер Василь Товкан
 
Василь Товкан виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, паверліфтінг
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