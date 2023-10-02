02.10.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині у кішки діагностували сказ

На території населеного пункту запроваджено карантинні обмеження.

Фото: ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У селелі Буди Харківського району 25 вересня року захворіла однорічна кішка, у тварини спостерігався пригнічений стан. 26 вересня власниця звернулася за допомогою до ветеринарного лікаря, проте наступного дня кішка померла.

Тіло тварини доставили для дослідження на сказ до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.09.2023 року №001194 п.м/23 у кішки було підтверджено діагноз сказ.

Таким чином у селищі введено карантинні обмеження.