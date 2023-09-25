25.09.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині скажена лисиця напала на курей і задушила їх

Пригода сталася у селі Юрченкове Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У селі Юрченкове Чугуївського району 15 вересня лисиця зайшла в курятник і подушила курей, лисицю побачила собака та напала на неї.

Власник подвір’я помітив бійку й убив лисицю. Наступного дня тіло тварини доставили до Чугуївської державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, а 18 вересня для дослідження на сказ до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 18.09.2023 року №001093 п.м/23 у лисиці було підтверджено діагноз сказ.

За поданням начальника Чугуївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Олексія Щербака 21.09.2023 року проведене позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чугуївській районній військовій адміністрації Харківської області, рішенням якого:

оголошено неблагополучний пункт щодо сказу та введено карантинні обмеження зі сказу в с. Юрченкове Чугуївського району з 21.09.2023;

визначено загрозливу зону с. Базаліївка, мисливські угіддя зазначеного населеного пункту та зону спостереження с. Лебеже Чкаловської селищної військової адміністрації, с. Приморське Печенізької селищної військової адміністрації, мисливські угіддя зазначених адміністрацій;

затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в с. Юрченкове та межах прилеглих польових та лісових угідь, який передбачає:

забезпечення організації обліку собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин у громадському утриманні с. Приморське, с. Базаліївка;

забезпечення імунізації проти сказу собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин у громадському утриманні с. Приморське, с. Базаліївка. При виявленні хворих та підозрілих на зараження сказом тварин – умертвляти. Трупи спалювати разом зі шкірою;

проведення епідеміологічного розслідування та визначення контингенту для проведення профілактичних щеплень людей, ймовірно інфікованих хворою твариною;

вжиття невідкладних та вичерпних заходів для охоплення антирабічним щепленням усіх осіб, які цьому підлягають;

проведення дезінфекції місць, де перебувала хвора на сказ тварина, одягу та інших речей забруднених слиною та виділеннями цієї тварини відповідно до Інструкції щодо проведення ветеринарної дезінфекції об’єктів тваринництва;

проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями інфікованої зони щодо профілактики сказу та поводження під час карантинних обмежень;

скасування карантинних обмежень щодо сказу рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії через 60 днів з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ у с. Юрченкове, за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом та чинною Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.