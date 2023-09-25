    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині скажена лисиця напала на курей і задушила їх
25.09.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині скажена лисиця напала на курей і задушила їх

Пригода сталася у селі Юрченкове Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
У селі Юрченкове Чугуївського району 15 вересня лисиця зайшла в курятник і подушила курей, лисицю побачила собака та напала на неї. 
 
Власник подвір’я помітив бійку й убив лисицю. Наступного дня тіло тварини доставили до Чугуївської державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, а 18 вересня для дослідження на сказ до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
 
Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 18.09.2023 року №001093 п.м/23 у лисиці було підтверджено діагноз сказ.
 
За поданням начальника Чугуївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Олексія Щербака 21.09.2023 року проведене позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чугуївській районній військовій адміністрації  Харківської області, рішенням якого:
  • оголошено неблагополучний пункт щодо сказу та введено карантинні обмеження зі сказу в с. Юрченкове Чугуївського району з 21.09.2023;
  • визначено загрозливу зону с. Базаліївка, мисливські угіддя зазначеного населеного пункту та зону спостереження с. Лебеже Чкаловської селищної військової адміністрації, с. Приморське Печенізької селищної військової адміністрації, мисливські угіддя зазначених адміністрацій;
  • затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в с. Юрченкове та межах прилеглих польових та лісових угідь, який передбачає:
  • забезпечення організації обліку собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин у громадському утриманні с. Приморське, с. Базаліївка;
  • забезпечення імунізації проти сказу собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин у громадському утриманні с. Приморське, с. Базаліївка. При виявленні хворих та підозрілих на зараження сказом тварин – умертвляти. Трупи спалювати разом зі шкірою;
  • проведення епідеміологічного розслідування та визначення контингенту для  проведення профілактичних щеплень людей, ймовірно інфікованих хворою твариною;
  • вжиття невідкладних та вичерпних заходів для охоплення антирабічним щепленням усіх осіб, які цьому підлягають;
  • проведення дезінфекції місць, де перебувала хвора на сказ тварина, одягу та інших речей забруднених слиною та виділеннями цієї тварини відповідно до Інструкції щодо проведення ветеринарної дезінфекції об’єктів тваринництва;
  • проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями інфікованої зони щодо профілактики сказу та поводження під час карантинних обмежень;
  • скасування карантинних обмежень щодо сказу рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії через 60 днів з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ у с. Юрченкове, за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом та чинною Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінку покусала скажена лисиця.
 
 
Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.09 Надзвичайні події На рейках Харківського метрополітену виявили чоловіка 22.09 Надзвичайні події Пішов із дому і не повернувся: на Харківщині розшукували хлопчика 22.09 Надзвичайні події У Харківській області правоохоронці допомогли водію, у якого зламалося авто
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 