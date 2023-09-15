    
Главная Новини Харкова Медицина На Харківщині жінку покусала скажена лисиця: введено карантин
15.09.2023  16:53   Рита Парфенова

На Харківщині жінку покусала скажена лисиця: введено карантин

Випадок сказу дикої тварини зафіксовано на Харківщині 8 вересня 2023 року.

сказ лисиці

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області

У дачному кооперативі в селі Стара Гнилиця Чугуївського району лисиця напала на господарку ділянки та нанесла їй покуси обох рук.

Патологічним дослідженням тварини підтверджено діагноз – сказ лисиці.

Чугуївською військовою адміністрацією введено карантинні обмеження щодо сказу на території дачного кооперативу «Роздолля» с. Стара Гнилиця;

У загрозливу зону віднесені села Гракове та Стара Гнилиця, мисливські угіддя зазначених сіл, зоною спостереження зазначені смт. Малинівка, мисливські угіддя цієї громади.

Також затверджений план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в дачному кооперативі «Роздолля» с. Стара Гнилиця та межах прилеглих польових та лісових угідь.

З мешканцями інфікованої зони проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики сказу та поводження під час карантинних обмежень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині проведуть кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин.

 

Источник:   ГУ ДПСС
 Тэги:  сказ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Медицина На Харківщині жінку вкусила скажена лисиця 20.03 Суспільство У Харкові безкоштовно щеплять домашніх тварин від сказу: коли і де 07.02 Надзвичайні події В связи с участившимися случаями бешенства у животных в регионе проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 