15.09.2023 16:53 Рита Парфенова

На Харківщині жінку покусала скажена лисиця: введено карантин

Випадок сказу дикої тварини зафіксовано на Харківщині 8 вересня 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області

У дачному кооперативі в селі Стара Гнилиця Чугуївського району лисиця напала на господарку ділянки та нанесла їй покуси обох рук.



Патологічним дослідженням тварини підтверджено діагноз – сказ лисиці.



Чугуївською військовою адміністрацією введено карантинні обмеження щодо сказу на території дачного кооперативу «Роздолля» с. Стара Гнилиця;



У загрозливу зону віднесені села Гракове та Стара Гнилиця, мисливські угіддя зазначених сіл, зоною спостереження зазначені смт. Малинівка, мисливські угіддя цієї громади.



Також затверджений план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в дачному кооперативі «Роздолля» с. Стара Гнилиця та межах прилеглих польових та лісових угідь.



З мешканцями інфікованої зони проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики сказу та поводження під час карантинних обмежень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині проведуть кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин.