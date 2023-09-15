На Харківщині жінку покусала скажена лисиця: введено карантин

Випадок сказу дикої тварини зафіксовано на Харківщині 8 вересня 2023 року.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
У дачному кооперативі в селі Стара Гнилиця Чугуївського району лисиця напала на господарку ділянки та нанесла їй покуси обох рук.
Патологічним дослідженням тварини підтверджено діагноз – сказ лисиці.
Чугуївською військовою адміністрацією введено карантинні обмеження щодо сказу на території дачного кооперативу «Роздолля» с. Стара Гнилиця;
У загрозливу зону віднесені села Гракове та Стара Гнилиця, мисливські угіддя зазначених сіл, зоною спостереження зазначені смт. Малинівка, мисливські угіддя цієї громади.
Також затверджений план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в дачному кооперативі «Роздолля» с. Стара Гнилиця та межах прилеглих польових та лісових угідь.
З мешканцями інфікованої зони проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики сказу та поводження під час карантинних обмежень.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині проведуть кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин.
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