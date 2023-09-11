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11.09.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині проведуть кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин

Розподіл приманок з вакциною відбуватиметься наземним методом у лісових та мисливських угіддях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Зазначається, що приманка безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу. 
 
Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу.
 
«Прохання до жителів області: у разі виявлення приманок не брати їх руками та не переносити з місць розкладання»,- йдеться у повідомленні.
 
Окрім цього зазначається, що ці заходи проводитимуть на таких ділянках:
 
  • Красноградського району, 
  • Лозівського району, 
  • частини Богодухівського району (окрім Золочівської громади), 
  • частини Харківської району (тільки на території Нововодолазької громади), 
  • частини Чугуївського району (тільки на території Зміївської громади).

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували чоловіка, у якого зупинився кровообіг.

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, тварини
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