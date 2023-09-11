11.09.2023 18:05 Віталій Хінєвіч
На Харківщині проведуть кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин
Розподіл приманок з вакциною відбуватиметься наземним методом у лісових та мисливських угіддях.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Зазначається, що приманка безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу.
Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу.
«Прохання до жителів області: у разі виявлення приманок не брати їх руками та не переносити з місць розкладання»,- йдеться у повідомленні.
Окрім цього зазначається, що ці заходи проводитимуть на таких ділянках:
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Красноградського району,
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Лозівського району,
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частини Богодухівського району (окрім Золочівської громади),
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частини Харківської району (тільки на території Нововодолазької громади),
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частини Чугуївського району (тільки на території Зміївської громади).
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували чоловіка, у якого зупинився кровообіг.
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