11.09.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині проведуть кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин

Розподіл приманок з вакциною відбуватиметься наземним методом у лісових та мисливських угіддях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Зазначається, що приманка безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу.

Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу.

«Прохання до жителів області: у разі виявлення приманок не брати їх руками та не переносити з місць розкладання»,- йдеться у повідомленні.

Окрім цього зазначається, що ці заходи проводитимуть на таких ділянках:

Красноградського району,

Лозівського району,

частини Богодухівського району (окрім Золочівської громади),

частини Харківської району (тільки на території Нововодолазької громади),

частини Чугуївського району (тільки на території Зміївської громади).

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували чоловіка, у якого зупинився кровообіг.