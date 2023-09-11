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11.09.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Про нові міни окупантів попереджають мешканців Харківщини

Правоохоронці розповіли жителям Харківщини про підступну зброю загарбників.

Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, окупанети використовують міни ПОМ-2, ПОМ-3, які встановлюваться як касетним способом дистанційно, так і вручну.
 

У чому особливість цих мін 

 
ПОМ-3 - міни, які вони реагують на кроки людей, а саме на сейсмічну активність. Людина підходить, міна вловлює кроки і підривається. Це дуже непередбачувана міна саме тим, що людина може навіть не усвідомлювати, не бачити її, і не знати про її знаходження, а вона уже поруч з нею спрацює. 
 
Дуже непередбачуваною міною є ПТМ-4, яка має електромагнітний спосіб спрацювання. Тобто в неї датчик цілі спрацьовує на метал, на техніку, а також може спрацювати на саперів, які проходять з металошукачами.
 
Щодня на Харківщині працюють зведені загони вибухотехників. Розмінування території займає багато часу, але особовий склад не зупиняється навіть на вихідні та використовує у роботі нове сучасне обладнання. 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  міни, сапери, харків, агрессия россии
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