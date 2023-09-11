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11.09.2023  18:52   Дмитро Колонєй

Від авіабомб окупантів постраждали селища на південному сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 3 селища Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазналит 3 села Харківщини: Дворічна, Ковалівка, Кислівка.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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