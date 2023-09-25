25.09.2023 12:43 Рита Парфенова

У Харкові засудили крадія електродротів

До п'яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який зрізав та вкрав електродроти на підприємстві Харкова.

Про це повідовляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

У березні 2023 року чоловік, який раніше був засуджений за корисливі злочини, вчинив нове правопорушення. Зловмисник, використовуючи пошкодження паркану, що оточує один з заводів у Харкові, проник на територію цього підприємства.

За допомогою заздалегідь заготовленого полотна по металу для ножівки чоловік зрізав і викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів, після чого втік з місця злочину.



Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.



Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали серійного крадія у формі військового із сокирою.