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25.09.2023  12:43   Рита Парфенова

У Харкові засудили крадія електродротів

До п'яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який зрізав та вкрав електродроти на підприємстві Харкова.

зрізав та вкрав електродроти

Про це повідовляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

У березні 2023 року чоловік, який раніше був засуджений за корисливі злочини, вчинив нове правопорушення. Зловмисник, використовуючи пошкодження паркану, що оточує один з заводів у Харкові, проник на територію цього підприємства.

За допомогою заздалегідь заготовленого полотна по металу для ножівки чоловік зрізав і викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів, після чого втік з місця злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали серійного крадія у формі військового із сокирою.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків, вирок
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