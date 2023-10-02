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02.10.2023  16:46   Дмитро Колонєй

У Харкові два трамваї змінять маршрут руху

Про зміни у шляху прямування транспорту поінформували в Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові два трамваї змінять маршрут руху
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департаменті інфраструктури 3 жовтня 2023 року  з 9:30 до 13:00 буде припинений рух трамваїв на
 
  • в'їзді Семиградському;
  • вул. Віринській;
  • вул. Мойсеївській;
  • на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка;
  • вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».
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Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 

Трамваї №16 та 16-А курсуватимуть так:

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

 

Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові трамваї №6 та №8 тимчасово змінять маршрути.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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