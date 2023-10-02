У Харкові два трамваї змінять маршрут руху

Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.