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02.10.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти вдарили керованою бомбою по Куп'янську: є постраждала

Черговий авіаудар окупантів спричинив пожежу і завдав руйнацій житловому сектору.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Близько 13:50 02 жовтня ворожа авіація завдала удару керованою бомбою по місту Куп’янську.
 
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Наслідком потужного вибуху стало виникнення пожежі у легковому автомобілі, пошкодження людського житла та приватних автомобілів. За попередніми даними 1 жінка зазнала травм. Її госпіталізували до лікарні.
 
 
Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини працювали на місці події. О 14:40 вони загасили палаючий автомобіль, який горів на площі 5 кв.м. А також провели обстеження вражених будинків з метою виявлення постраждалих.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори зафіксували наслідки чергового обстрілу військовими рф території Куп'янщини.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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