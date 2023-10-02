02.10.2023 15:50 Віталій Хінєвіч
Окупанти вдарили керованою бомбою по Куп'янську: є постраждала
Черговий авіаудар окупантів спричинив пожежу і завдав руйнацій житловому сектору.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Близько 13:50 02 жовтня ворожа авіація завдала удару керованою бомбою по місту Куп’янську.
Наслідком потужного вибуху стало виникнення пожежі у легковому автомобілі, пошкодження людського житла та приватних автомобілів. За попередніми даними 1 жінка зазнала травм. Її госпіталізували до лікарні.
Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини працювали на місці події. О 14:40 вони загасили палаючий автомобіль, який горів на площі 5 кв.м. А також провели обстеження вражених будинків з метою виявлення постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що прокурори зафіксували наслідки чергового обстрілу
військовими рф території Куп'янщини.
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