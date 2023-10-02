02.10.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти вдарили керованою бомбою по Куп'янську: є постраждала

Черговий авіаудар окупантів спричинив пожежу і завдав руйнацій житловому сектору.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько 13:50 02 жовтня ворожа авіація завдала удару керованою бомбою по місту Куп’янську.

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Наслідком потужного вибуху стало виникнення пожежі у легковому автомобілі, пошкодження людського житла та приватних автомобілів. За попередніми даними 1 жінка зазнала травм. Її госпіталізували до лікарні.

Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини працювали на місці події. О 14:40 вони загасили палаючий автомобіль, який горів на площі 5 кв.м. А також провели обстеження вражених будинків з метою виявлення постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори зафіксували наслідки чергового обстрілу військовими рф території Куп'янщини.