02.10.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знешкодили 840 боєприпасів

Впродовж тижня сапери ДСНС 229 разів виїжджали на виклики, пов'язані з розмінуванням, та знешкодили 840 боєприпасів.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

Рятувальники здійснили 211 виїздів на ліквідацію пожеж, з них 152 – пожежі в екосистемах, 20 – пов'язані з веденням бойових дій. Впродовж тижня в результаті загорянь в області загинули 2 людини.

«Наразі на Харківщині працюють 34 піротехнічні розрахунки зведеного загону ДСНС, 164 сапери та 69 одиниць техніки. Від початку повномасштабного вторгнення рф вони обстежили понад 3657 гектарів території, 2647 кілометрів ЛЕП, а також виявили та знешкодили 78 977 вибухонебезпечних предметів», – розповів Євген Василенко.

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Він також зауважив, що у випадку виявлення підозрілого предмета необхідно звернутися за номерами 101, 102 або 112 та повідомити про вибухонебезпечну знахідку.

Крім того речник ГУ ДСНС України у Харківській області закликав не спалювати самовільно листя. Нехтування цим призводить до масштабних пожеж. Особливо це стосується деокупованих територій, де спалювання сухостою може призвести до детонації вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розслідує підрив комбайну на Харківщині.