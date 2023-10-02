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02.10.2023  12:07   Рита Парфенова

Поліція розслідує підрив комбайну на Харківщині (фото)

У Чугуївському районі на Харківщині поліція проводить розслідування для визначення всіх обставин події, коли комбайн постраждав від вибуху на міні.

Новини Харкова: поліція розслідує підрив комбайну на вибуховому пристрої
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, інформація про подію надійшла 1 жовтня о 15:00 до відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. У районі села Благодатне комбайн наїхав на вибуховий пристрій, що призвело до повної знищення транспортного засобу. 36-річний водіх отримав тілесні ушкодження.

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Новини Харкова: поліція розслідує підрив комбайну на вибуховому пристрої

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, яке відноситься до порушення законів і звичаїв війни. Зараз правоохоронці активно працюють над встановленням обставин інциденту та з'ясуванням всіх подробиць.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Донець Чугуївського району комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет у полі, під час збору пізніх зернових культур.

Новини Харкова: поліція розслідує підрив комбайну на вибуховому пристрої

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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