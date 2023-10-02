02.10.2023 12:07 Рита Парфенова

Поліція розслідує підрив комбайну на Харківщині (фото)

У Чугуївському районі на Харківщині поліція проводить розслідування для визначення всіх обставин події, коли комбайн постраждав від вибуху на міні.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, інформація про подію надійшла 1 жовтня о 15:00 до відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. У районі села Благодатне комбайн наїхав на вибуховий пристрій, що призвело до повної знищення транспортного засобу. 36-річний водіх отримав тілесні ушкодження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, яке відноситься до порушення законів і звичаїв війни. Зараз правоохоронці активно працюють над встановленням обставин інциденту та з'ясуванням всіх подробиць.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Донець Чугуївського району комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет у полі, під час збору пізніх зернових культур.