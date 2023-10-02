Поліція розслідує підрив комбайну на Харківщині (фото)

У Чугуївському районі на Харківщині поліція проводить розслідування для визначення всіх обставин події, коли комбайн постраждав від вибуху на міні.
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Поліція вже розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, яке відноситься до порушення законів і звичаїв війни. Зараз правоохоронці активно працюють над встановленням обставин інциденту та з'ясуванням всіх подробиць.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Донець Чугуївського району комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет у полі, під час збору пізніх зернових культур.
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