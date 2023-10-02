02.10.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Рецидивіст допомагав окупантам встановлювати міни на полях Харківщини

Служба безпеки затримала ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з агресором у період тимчасової окупації Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

Під час захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень. Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району.

Крім того, він «здавав» загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

Також зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Після звільнення району поплічник агресора намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури.