28.09.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Сподівалася на якнайшвидше захоплення Харківщини рашистами: СБУ повідомила про підозру харківській спортсменці

Співробітники Служби безпеки зібрали доказову базу на спортсменку з Харківщини, яка втекла до росії, де публічно підтримала окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовувала їхні воєнні злочини проти України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, фігурантка - 20-річна мешканка Ізюмського району Харківської області, вихованка Балаклійської ДЮСШ, призерка чемпіонату світу з пауерліфтингу.

Під час деокупації вона втекла з території Ізюмського району разом з російськими військами і наразі переховується від українського правосуддя на території країни-агресора.

За даними слідства, у березні цього року, перебуваючи на території рф, дівчина дала інтерв'ю кореспонденту російського пропагандистського ЗМІ "RT", у якому виправдовувала та визнавала правомірною російську агресію проти України.

Вона вихваляла нібито піклування російської влади про українських спортсменів, які переїхали до країни-агресора, висловлювала жаль, що їй довелося виступати на міжнародних змаганнях під українським прапором та сподівалася на якнайшвидше захоплення Харківщини рашистами.

До того ж, вона хизувалася своєю "посадою" у незаконних органах влади на окупованій території - "главного специалиста Савинского ТО ВГА Изюмского района Харьковской области".

Це інтерв'ю було оприлюднене на інформаційних ресурсах, підконтрольних одному з російських пропагандистів - Олександру Малькевичу, першому заступнику голови комісії Громадської палати рф з розвитку інформаційної спільноти, ЗМІ та масових комунікацій. Зокрема, трансляція відбувалась на російських телеканалах "Санкт-Петербург", "ЗаТВ", "ТНР", російських інтернет-платформах відеохостингу та у соціальних мережах.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань спортсменки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили пропагандистці про підозру за ч.3 ст.436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).

За такий злочин їй загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Довідка: Діана Гвагвалія 27 вересня 2021 року стала срібним призером чемпіонату світу по-класичному пауерліфтингу серед дівчат. Також підозрювана виборювала дві срібні медалі у присіданнях та становій тязі, отримала золото в жимі лежачи та побила Рекорд Європи, виконала норматив Майстра спорту України.