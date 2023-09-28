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28.09.2023  14:14   Рита Парфенова

У Харкові продовжують ремонтувати дороги

У четвер, 28 вересня, на дорогах міста працюють 170 робітників та 178 одиниць спецтехніки підприємства.

Бригади КП «Шляхрембуд»

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».

Найближчим часом бригади дорожніх ремонтників відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Харкова.

Також комунальники нанесли дорожню розмітку на пр. Героїв Харкова, пр. Гагаріна, Гімназійній та Нетіченській набережних.

За попередню добу було вивезено 113 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Основ'янському районі Харкова перекладають магістральний водовід.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт доріг, харів
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