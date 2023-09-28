У Харкові продовжують ремонтувати дороги

У четвер, 28 вересня, на дорогах міста працюють 170 робітників та 178 одиниць спецтехніки підприємства.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».
Найближчим часом бригади дорожніх ремонтників відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Харкова.
Також комунальники нанесли дорожню розмітку на пр. Героїв Харкова, пр. Гагаріна, Гімназійній та Нетіченській набережних.
За попередню добу було вивезено 113 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Основ'янському районі Харкова перекладають магістральний водовід.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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