28.09.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Юні велосипедисти вибороли нагороди чемпіонату України

В Києві відбувся чемпіонат України з велоспорту на треку в олімпійських видах програми серед юніорів та юнаків, на якому збірна Харківської області здобула 1 золоту, 5 срібних та 3 бронзові нагороди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Золоту медаль Харківщині принесли Кіра Дубініна, Карина Кононенко та Марина Романенко, які в змаганнях серед дівчат у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Львівської та Житомирської областей перемогли у командній гонці переслідування.

Крім золотої медалі дівчата в цьому ж складі посіли друге місце в командному спринті.

Срібні медалі також здобули:

Артем Білецький – командний спринт серед юніорів у складі об’єднаної команди разом з двома київськими спортсменами.

Катерина Масюк – командний спринт серед юніорок у складі об’єднаної команди разом з двома київськими спортсменками

Вікторія Кононенко - командний спринт серед молодших дівчат у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Києва та Житомирської області.

Кіра Дубініна – омніум серед дівчат.

Бронзовими призерами стали:

Катерина Масюк – командна гонка переслідування серед юніорок у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Києва та Волинської області.

Данило Євтушенко та Роман Циркунов - командна гонка переслідування серед юнаків у складі об’єднаної команди разом зі спортсменами з Тернопільської області.

Вікторія Кононенко, Катерина Остапенко, Маргарита Котова, Дар’я Соболенко – командна гонка переслідування серед молодших дівчат.

Раніше РЕДПОСТ писав, що спортсмени Харківщини здобули медалі юнацького чемпіонату України з лижних гонок на лижоролерах.