28.09.2023 14:00 Віталій Хінєвіч
Юні велосипедисти вибороли нагороди чемпіонату України
В Києві відбувся чемпіонат України з велоспорту на треку в олімпійських видах програми серед юніорів та юнаків, на якому збірна Харківської області здобула 1 золоту, 5 срібних та 3 бронзові нагороди.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Золоту медаль Харківщині принесли Кіра Дубініна, Карина Кононенко та Марина Романенко, які в змаганнях серед дівчат у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Львівської та Житомирської областей перемогли у командній гонці переслідування.
Крім золотої медалі дівчата в цьому ж складі посіли друге місце в командному спринті.
Срібні медалі також здобули:
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Артем Білецький – командний спринт серед юніорів у складі об’єднаної команди разом з двома київськими спортсменами.
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Катерина Масюк – командний спринт серед юніорок у складі об’єднаної команди разом з двома київськими спортсменками
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Вікторія Кононенко - командний спринт серед молодших дівчат у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Києва та Житомирської області.
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Кіра Дубініна – омніум серед дівчат.
Бронзовими призерами стали:
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Катерина Масюк – командна гонка переслідування серед юніорок у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Києва та Волинської області.
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Данило Євтушенко та Роман Циркунов - командна гонка переслідування серед юнаків у складі об’єднаної команди разом зі спортсменами з Тернопільської області.
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Вікторія Кононенко, Катерина Остапенко, Маргарита Котова, Дар’я Соболенко – командна гонка переслідування серед молодших дівчат.
Раніше РЕДПОСТ писав, що спортсмени Харківщини здобули медалі юнацького чемпіонату України з лижних гонок на лижоролерах.
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