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28.09.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Юні велосипедисти вибороли нагороди чемпіонату України

В Києві відбувся чемпіонат України з велоспорту на треку в олімпійських видах програми серед юніорів та юнаків, на якому збірна Харківської області здобула 1 золоту, 5 срібних та 3 бронзові нагороди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Золоту медаль Харківщині принесли Кіра Дубініна, Карина Кононенко та Марина Романенко, які в змаганнях серед дівчат у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Львівської та Житомирської областей перемогли у командній гонці переслідування.
 
Крім золотої медалі дівчата в цьому ж складі посіли друге місце в командному спринті.
 
Срібні медалі також здобули:
 
  • Артем Білецький – командний спринт серед юніорів у складі об’єднаної команди разом з двома київськими спортсменами.
  • Катерина Масюк – командний спринт серед юніорок у складі об’єднаної команди разом з двома київськими спортсменками
  • Вікторія Кононенко - командний спринт серед молодших дівчат у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Києва та Житомирської області.
  • Кіра Дубініна – омніум серед дівчат.
 
Бронзовими призерами стали:
  • Катерина Масюк – командна гонка переслідування серед юніорок у складі об’єднаної команди разом зі спортсменками з Києва та Волинської області.
  • Данило Євтушенко та Роман Циркунов -  командна гонка переслідування серед юнаків у складі об’єднаної команди разом зі спортсменами з Тернопільської області.
  • Вікторія Кононенко, Катерина Остапенко, Маргарита Котова, Дар’я Соболенко – командна гонка переслідування серед молодших дівчат.

Раніше РЕДПОСТ писав, що спортсмени Харківщини здобули медалі юнацького чемпіонату України з лижних гонок на лижоролерах.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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