28.09.2023 13:36 Рита Парфенова

П'ять гектарів землі біля стадіону «Металіст» вимагають повернути в міську власність

Прокуратура вимагає від підприємства повернути земельні ділянки вартістю майже 30 млн грн, на яких планувалося побудувати ТРЦ до Євро-2012.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківськох області, позивачем у справі про повернення земельних ділянок виступає Харківська міська рада.



Повідомляється, що у 2010 році товариством з обмеженою відповідальністю міста Харкова придбано у власність п’ять земельних ділянок загальною площею майже 5 га із земель житлової та громадської забудови для будівництва торговельно-розважального центру з офісними приміщеннями та подальшої експлуатації цього об’єкта. Вартість земельних ділянок складає майже 30 млн гривень.



Земельні ділянки, розташовані напроти стадіону "Металіст", мали бути забудовані до 31 грудня 2011 року. Їх передбачалося використовувати для покращення інфраструктури міста та облаштування прилеглої території перед проведенням чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012". Проте підприємство порушило умови договорів купівлі-продажу землі, що стосувались будівельної діяльності на цих ділянках. Зокрема, вони не виконали встановлені умовами договорів строки, і не отримали необхідні дозволи для проведення будівельних робіт. Це унеможливило забезпечення ефективного використання земельних ділянок.



Якби підприємством було виконано свої зобов’язання та здійснено будівництво, то гості міста та харків’яни під час чемпіонату з футболу та в подальшому були б повноцінно забезпечені послугами, які надавалися в торгово-розважальному центрі. Це сприяло би додатковому розвитку малого та середнього бізнесу, сплати податків в належному розмірі до місцевого бюджету.



Керівник Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договорів купівлі-продажу та зобов‘язання повернути земельні ділянки.



На теперішній час за позовом окружної прокуратури Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова планується створення безпечного простору в рамках проєкту, який був доручений місцевій владі керівництвом держави.