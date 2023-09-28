28.09.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Військовий облік жінок з 1 жовтня: що зміниться

Взяття на військовий облік жінок, які мають медичний фах, не є нововведенням і здійснювалося у державі й раніше з 1994 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

26 жовтня 2022 року набув чинності Закон України від 07.10.2022 № 2664-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Внесені зміни передбачають взяття з 1 жовтня 2023 року на військовий облік військовозобов’язаних жінок, які:

1) закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність (такі особи підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних);

2) мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони (такі особи беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням).

Слід зазначити, що Генеральний штаб не вимагає негайної постановки зазначеної категорії жінок на військовий облік. Ці заходи планується здійснити поступово, впродовж трьох років. Додаткових заходів з обмеження пересування таких осіб з 1 жовтня 2023 року не передбачається. Також наразі не відбувається примусового залучення жінок до проходження військової служби під час мобілізації та не планується в майбутньому. Усі наші захисниці проходять військову службу виключно у добровільному порядку.

Довідково: З метою реалізації вимог законодавства та нормативно-правових актів, які пов’язані із взяттям жінок на військовий облік:

ТЦК та СП організовують взаємодію з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності, які розміщуються у межах території відповідальності ТЦК та СП. Метою взаємодії є з’ясування зручних строків (складання графіків) прибуття жінок, які у них працюють та підлягають взяттю на військовий облік, для уточнення військово-облікових даних та прийняття рішення щодо взяття їх на військовий облік;

керівники (особи, відповідальні за ведення військового обліку) державних органів, підприємств, установ і організацій забезпечують оповіщення та прибуття жінок до ТЦК та СП з паспортом громадянина України та документами про освіту;

жінки, які не працюють або є самозайнятими особами, у зручний для них час самостійно прибувають до ТЦК та СП за місцем проживання для вирішення питання щодо взяття їх на військовий облік.