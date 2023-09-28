28.09.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли про стан інфекційної та паразитарної захворюваності в Харківській області

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення складає 2,4 проти 4,4 у минулому році.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За 8 місяців 2023 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в області зареєстровано 62527 випадків інфекційних захворювань проти 114438 за аналогічний період минулого року (зниження в 1,8 рази) Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 2707 випадків проти 1795 (зростання на 50,8%).

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення складає 2,4 проти 4,4 у минулому році. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 33,9% проти 22,7% у 2022 році.

У розрізі окремих нозологічних форм у порівнянні з минулим роком відмічається зростання захворюваності сальмонельозом у 2,4 рази, шигельозом на 5 випадків, гастроентероколітами з встановленим збудником в 1,8 рази, туберкульозом у 2,2 рази, хворобою Лайма у 3,4 рази, гострим вірусним гепатитом В в 1,5 рази, хронічними вірусними гепатитами: В та С – в 1,5 рази, інфекційним мононуклеозом у 4,6 рази. Зросла ураженість населення педикульозом на 13 випадків.

Знизився рівень захворюваності гастроентероколітами з невстановленим збудником на 23,5%, лямбліозом – у 3,0 рази, ГРВІ – в 1,9 рази.

Зареєстровано 287 випадків грипу, 24 випадки гострого вірусного гепатиту С, 9 випадків ротавірусного ентериту, по 5 випадків вірусного менінгіту та лептоспірозу, по 3 випадки менінгококової інфекції, кору, кашлюка та епідемічного паротиту, 1 випадок криптоспоридіозу.

Не реєструвались випадки черевного тифу та паратифів, дифтерії, поліомієліту, лістеріозу, рикетсіозів, правцю, сибірки, бруцельозу, туляремії, орнітозу, кліщового вірусного енцефаліту, краснухи, малярії.

Зареєстровано 437 осіб, інвазованих гельмінтами та найпростішими, показник захворюваності зріс на 59,5%. Захворюваність дитячого населення складає 74,6%.

Звернулось за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 1777 осіб, від диких тварин постраждало 29 осіб.

Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла в 1,9 рази. Взято на облік 453 особи, з них 35,8% діти до 17 років.