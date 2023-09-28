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28.09.2023  12:56   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 27 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 118 вибухових предметів.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби, 27 вересня, піротехнічні розрахунки ДСНС провели обстеження наступних об'єктів:

  • Територія площею близько 3 гектарів, з яких 3260 квадратних метрів було обстежено за допомогою машин механізованого розмінування.
  • 4,2 кілометри ліній електропередач.
  • 8 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Сапери виявили та знешкодили 118 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для цих робіт було залучено 28 піротехнічних розрахунків ДСНС, які складалися з 138 саперів та використовували 57 одиниць техніки.

Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3644 гектари території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2635 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 201 кілометр газопроводів. Знайдено та знешкоджено 78 тисяч 529 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 вересня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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