Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 27 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 118 вибухових предметів.
Протягом останньої доби, 27 вересня, піротехнічні розрахунки ДСНС провели обстеження наступних об'єктів:
Сапери виявили та знешкодили 118 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для цих робіт було залучено 28 піротехнічних розрахунків ДСНС, які складалися з 138 саперів та використовували 57 одиниць техніки.
Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3644 гектари території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2635 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 201 кілометр газопроводів. Знайдено та знешкоджено 78 тисяч 529 вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 вересня 2023 року.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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