28.09.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Основ'янському районі Харкова перекладають магістральний водовід

Цей трубопровід забезпечує водопостачання мешканців Основ'янського району та селища Жихор.

У Основ'янському районі бригади комплексу «Харківводопостачання» ведуть перекладку 270 метрів технічно зношеної ділянки магістрального водоводу діаметром 225 мм на вулиці Достоєвського, передає РЕДПОСТ

Як повідомив сьогодні, 28 вересня, начальник районної служби водопровідних мереж Ігор Кім, заміна цієї гілки водоводу закільцює систему водопостачання та дозволить покращити подачу та розподіл води споживачам Основ'янського району.

«Перекладаємо ділянку трубопроводу важливого для стабільного водопостачання харків'ян. Початку, безпосередньо заміни мереж, передувала масштабна підготовка. У місці розташування водоводу проходять багато інших комунікацій, зокрема залізничне полотно. Для безпечної санації ділянки трубопроводу було проведено, зокрема, також діагностику системою телеінспекції. Щоб не створювати проблем споживачам, заміну проводимо без відключення водопостачання.

На сьогодні вийшли на фінальну частину відновлювального етапу. У процесі оновлення магістралі встановлюємо запірну арматуру, водопровідні вводи та відреставруємо 6 оглядових колодязів із заміною люків. Завершити перекладку запланували на початку жовтня», - наголосив Ігор Кім.

За його словами, з початком військових дій бригади внесли корективи до планових ремонтів та відновлення. У прерогативі – усунення аварійних ситуацій та оперативне відновлення водопостачання. Але навіть у цих складних умовах майстри підрозділу з початку року відремонтували 247 водорозбірних колонок, замінили 48 люків, оновили 11 одиниць запірної арматури та встановили 17 нових пожежних гідрантів. А також переклали 680 метрів водоводів.