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27.09.2023  16:49   Дмитро Колонєй

Комунальники наводять лад на берегах водойм Харкова

Про ці та інші роботи, які виконують фахівці підприємства, розповіли у КП "КВЗК" Харкова.

Наводять лад на берегах водойм Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», спеціалісти підприємства 
  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вулицях Клочківській, Добровольців і Тахіатаській.
  • наводять лад на схилах берегів водойм,
  • фарбують огорожі пішохідних містків
  • регулярно очищають решітки дощоприймальних колодязів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про оперативну заміну ділянки колектора, яка була пошкоджена під час обстрілу Харкова.

  

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків, благоустрій
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