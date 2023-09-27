Комунальники наводять лад на берегах водойм Харкова

Про ці та інші роботи, які виконують фахівці підприємства, розповіли у КП "КВЗК" Харкова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про оперативну заміну ділянки колектора, яка була пошкоджена під час обстрілу Харкова.
Комментариев: 0
Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
День туризму відзначають як працівники турагентств, так і всі, хто хоч раз відчув себе мандрівником.
влажность:
давление:
ветер: