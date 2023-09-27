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27.09.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Під виглядом волонтерів грабували літніх людей: на Харківщині судитимуть організовану групу

За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей, видаючи себе за волонтерів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Встановлено, що у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей у період з липня 2022 по червень 2023 року.
 
Жертвами обвинувачених були особи похилого віку. Зловмисники приходили до літніх людей додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу. Під цим приводом обвинувачені проникали всередину помешкань потерпілих, після чого викрадали їхнє майно, грошові кошти і відкрито грабували.
 
Таким способом зловмисники встигли «заробити» 1,8 млн грн.
 
Наразі всі четверо обвинувачених перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.
 
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що до 10 років за ґратами загрожує водієві, який в Ізюмі на смерть збив дівчинку.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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