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27.09.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

До 10 років за ґратами загрожує водієві, який в Ізюмі на смерть збив дівчинку

Водій автомобіля збив 11-річну дівчинку, яка рухалася в попутному з автомобілем напрямку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, у місті Ізюм 9 липня цього року 45-річний водій легковика «Honda» під час руху по вулиці Козацькій здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка рухалась в попутному з автомобілем напрямку. Від отриманих травм дитина загинула на місці.
 
Встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він рухався на автомобілі зі швидкістю 64 км/год, яка перевищувала максимально допустиму швидкість в населеному пункті.
 
Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
 
Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що раніше засуджений харків'янин обкрадав магазини.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  події, харків
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