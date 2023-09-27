27.09.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

До 10 років за ґратами загрожує водієві, який в Ізюмі на смерть збив дівчинку

Водій автомобіля збив 11-річну дівчинку, яка рухалася в попутному з автомобілем напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у місті Ізюм 9 липня цього року 45-річний водій легковика «Honda» під час руху по вулиці Козацькій здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка рухалась в попутному з автомобілем напрямку. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він рухався на автомобілі зі швидкістю 64 км/год, яка перевищувала максимально допустиму швидкість в населеному пункті.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.