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27.09.2023  15:42   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка допомогала ворогу вирішувати земельні питання, а потім втекла

Правоохоронці викрили у співпраці з окупантами мешканку Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ГУ Нацполіції, під час окупації Великого Бурлука 33-річна жінка перйшла на бік окупантів:
 
  • погодилась обійняти посаду «спеціаліста сектору землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Великобурлуцького ТУ ВДА Куп'янського району Харківської області», створеного окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Великобурлуцької селищної ради;
  • займлася врегулюванням спорів щодо земельних відносин;
  • приймала осіб з приводу земельних питань.
 
Дізнавачі відділення поліції № 1 Куп’янського РВП під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури заочно оглосили жінці підозру у колабораційній діяльності. 
 
Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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