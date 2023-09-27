27.09.2023 15:42 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка допомогала ворогу вирішувати земельні питання, а потім втекла
Правоохоронці викрили у співпраці з окупантами мешканку Харківщини.
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погодилась обійняти посаду «спеціаліста сектору землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Великобурлуцького ТУ ВДА Куп'янського району Харківської області», створеного окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Великобурлуцької селищної ради;
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займлася врегулюванням спорів щодо земельних відносин;
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приймала осіб з приводу земельних питань.
Дізнавачі відділення поліції № 1 Куп’янського РВП під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури заочно оглосили жінці підозру у колабораційній діяльності.
Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
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