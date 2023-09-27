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27.09.2023  15:21   Дмитро Колонєй

У Харкові переклали майже 170 кілометрів тепломереж

Завершується підготовка міського господарства Харкова до роботи в осінньо-зимовий період.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста, його директор Іван Кузнєцов, понформував про хід підготовки до зими:
 
  • у місті перекладено 168 км із 220 км тепломереж.
до експлуатації підготовлені
  • сім районних котелень та ТЕЦ-3,
  • 230 квартальних та локальних котелень,
  • 576 центральних та індивідуальних теплових пунктів,
  • 11 насосних станцій,
  • понад 1,6 тис. км тепломереж
  • системи постачання теплової енергії та гарячого водопостачання підготовлені в 99% житлових будинків.
 
Тривають роботи з реконструкції трьох котелень на Північній Салтівці, капітального ремонту трьох котлів великої потужності, а також роботи зі встановлення та підключення 14 блочно-модульних котелень та 5 міні-ТЕЦ.
 
Фахівці КП «Харківводоканал»
  • відремонтували обладнання комплексів водопідготовки «Донець» та «Дніпро».
  • з 7792 будинків житлового фонду комплексно підготовлено 99,9%, за винятком 28 будинків, які були сильно пошкоджені.
  • проведено поточний ремонт 79 тис. кв. м вулично-дорожньої мережі, технічне обслуговування тягових та трансформаторних підстанцій,
  • підготовлено автомобільну, снігоприбиральну техніку тощо.
 
Директор департаменту наголосив, що до опалювального періоду у повному обсязі підготовлені об'єкти освіти, охорони здоров'я, соціально-культурної сфери, фізкультури та спорту.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  опалювальний сезон, комунальники, харків
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