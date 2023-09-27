27.09.2023 15:21 Дмитро Колонєй

У Харкові переклали майже 170 кілометрів тепломереж

Завершується підготовка міського господарства Харкова до роботи в осінньо-зимовий період.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста, його директор Іван Кузнєцов, понформував про хід підготовки до зими:

у місті перекладено 168 км із 220 км тепломереж.

до експлуатації підготовлені

сім районних котелень та ТЕЦ-3,

230 квартальних та локальних котелень,

576 центральних та індивідуальних теплових пунктів,

11 насосних станцій,

понад 1,6 тис. км тепломереж

системи постачання теплової енергії та гарячого водопостачання підготовлені в 99% житлових будинків.

Тривають роботи з реконструкції трьох котелень на Північній Салтівці, капітального ремонту трьох котлів великої потужності, а також роботи зі встановлення та підключення 14 блочно-модульних котелень та 5 міні-ТЕЦ.

Фахівці КП «Харківводоканал»

відремонтували обладнання комплексів водопідготовки «Донець» та «Дніпро».

з 7792 будинків житлового фонду комплексно підготовлено 99,9%, за винятком 28 будинків, які були сильно пошкоджені.

проведено поточний ремонт 79 тис. кв. м вулично-дорожньої мережі, технічне обслуговування тягових та трансформаторних підстанцій,

підготовлено автомобільну, снігоприбиральну техніку тощо.

Директор департаменту наголосив, що до опалювального періоду у повному обсязі підготовлені об'єкти освіти, охорони здоров'я, соціально-культурної сфери, фізкультури та спорту.