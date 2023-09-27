27.09.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині кіт покусав жінку

У Чугуївському районі від початку року зареєстровано п’ятий випадок сказу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

19 вересня в селі Іванівка дворічний домашній кіт покусав жінку. Тварину вбили та закопали. Наступного дня фахівці Чугуївської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної лікарні ветеринарної медицини з додержанням правил особистої безпеки ексгумували кота та доставили до Чугуївської державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

Місце захоронення тварини продезінфіковано розчином хлорного вапна з 5% вмістом активного хлору.

Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 21.09.2023 року №001118 п.м/23 було підтверджено діагноз сказ.

Таким чином було оголошено неблагополучний пункт щодо сказу та введено карантинні обмеження в селі Іванівка Чугуївського району з 25.09.2023.

Визначено загрозливу зону село Михайлівка, мисливські угіддя зазначеного села та зону спостереження села Волохів Яр Ізюмського району, мисливські угіддя зазначених рад. Затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в селі Іванівка та межах прилеглих польових та лісових угідь.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області кіт напав на людей і вкусив дитину.