27.09.2023 14:51 Дмитро Колонєй

Ми поступово вражаємо військові об’єкти росіян на їх території - ГУР

Представник ГУР розповів про ситуацію у Криму та яке значення має "бововна".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, представник вожнної розвідки Андрій Черняк прокоментував активізацію заходів, спрямованих на ослаблення країни-агресорки та звільнення Криму.

Атмосфера серед російських окупантів на території українського півострова стає дедалі гнітючішою, особливо після операції Сил безпеки та оборони України «Крабова пастка» у Севастополі, коли був нанесений ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

«Крабова пастка» забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб чорноморського флоту рф дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності», ― зазначив представник ГУР МО України.

Українська розвідка бачить усі переміщення російських загарбників на території Криму, а Збройні сили України використовують ці розвіддані.

«Єдиний безпечний варіант для росіян у Криму ― перебазуватись геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом», ― сказав Андрій Черняк.

Андрій Черняк пояснив значення регулярної «бавовни» на росії.

«Можна побачити певну закономірність: горять об’єкти російського ВПК, зокрема ― підприємства ракетної промисловості, вибухають стратегічні бомбардувальники, винищувачі та транспортники на аеродромах, палають їхні нафтобази та інші військові об’єкти, як-от будівлі фсб чи військові містечка з розміщеною там технікою та особовим складом», ― сказав Андрій Черняк, нагадавши про існування списку пріоритетних військових об’єктів на території держави-агресора, які підлягають ураженню.

«Пункт за пунктом у цьому списку з’являються позначки, які свідчать про ефективне ураження або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів», ― додав Андрій Черняк.