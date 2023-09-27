27.09.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Частина житлового району Харкова тимчасово залишиться без електропостачання

Фахівці будуть проводити ремонтні роботи, у зв'язку з чим буде припинено подачу електрики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт у п'ятницю, 29 вересня, з 00:00 до 04:00 буде знеструмлено частину споживачів Шевченківського району м. Харкова, а саме наступні ділянки:

вул. Клочківська, б. 317-д (ТОВ ПРОМБУД), 244, 281, 283, 291, 293, 295;

вул. Очаківська, б. 4-30, 82;

вул. Вавілова, б. 2-12, 14 (гуртож.№2 УТОГ);

вул. Кузнецька, б. 7-59, 2-а-64, 66-92, 65-85, 100-144, 96-119;

в-д Кузнецький, б. 4-26, 3-27;

пров. Дербентський, б. 1-а, 1-57, 4-50;

вул. Алупкінська, б. 13, 17, 19, 21, 20, 22, 26, 28;

вул. Дербентська, б. 53-71, 60-84, 98-а, 100-136, 89-105, 152;

вул. Олексіївська, б. 14, 30;

вул. Клочківська, б. 274;

вул. Білогорська, б. 1-б;

пров. Кузнецький, б. 1-19, 4-22;

пров. Очаківський, б. 2-14, 1-9;

вул. Місцева, б. 9, 9-а, 11, 22, 24;

вул. 23 Серпня, б. 6, 8, 34, 36, 36-а, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 51-а, 51-б, 53-а, 55, 55-а, 55-б, 59, 63, 65, 67, 67-а;

пр. Науки, б. 45-а;

вул. Космонавтів, б. 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 5-а, 5-б, 6, 7-а, 8;

вул. Дерев'янка, б. 16-б, 20, 20-б, 24, 24-а, 38, 40, 42;

вул. Сумгаїтська, б. 5, 5-а, 7, 9;

вул. Космічна, б. 8;

пров. Шекспіра, б. 7;

пров. Орський, б. 19;

вул.Аральська, б. 3-69, 6-88;

вул. Орська, б. 5-31, 2-46;

пров. 1-й Орський, б. 1-17, 2-50-а, 50;

вул. Нізова, б. 1-13;

пров. 2-й Орський, б. 2-14;

вул. Новоолексіївська, б. 4-32, 3-31;

пров. Вишневий;

вул.Старицького, б. 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28, 30, 32, 34;

в-д Путилівський, б. 10, 12;

вул. Шатилівська, б. 18-24, 23, 25-а, 29, 41;

вул. Ляпунова, б. 7, 9, 11;

вул. Новгородська, 46;

вул. Ю. Шевельова, б. 36, 38, 43, 19-57, 18-54;

вул. Бакуліна, б. 33;

вул. Ляпунова, б. 38, 41, 43;

вул.Авіаційна, б. 39, 70, 30, 38;

вул. Бакуліна, б. 5-а, 27, 31, 28, 42;

вул. О. Яроша, б. 22, 24-б, 26.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 13 аварій.