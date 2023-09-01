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01.09.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області кіт напав на людей і вкусив дитину

На території Чугуївського району зафіксовано випадок сказу свійської тварини.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Чугуївську районну державну адміністрацію Харківської області.
 
У зв’язку з цим в оперативному режимі начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко провів засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації.
 
Як розповів під час засідання керівник районного управління Держпродспоживслужби Олексій Щербак, у селі Михайлівка Чкаловської громади безпритульний кіт зайшов на подвір’я до людей та напав на них, а також покусав дитину. Після проведених лабораторних досліджень у тварини було підтверджено сказ. 
 
Зважаючи на цей факт, членами протиепізоотичної комісії було прийнято рішення ввести карантинні обмеження; визначити село Іванівка Чугуївського району зоною спостереження; організувати у Чкаловській громаді облік собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин в громадському утриманні сіл Михайлівка та Іванівка. 
 
Для ліквідації захворювання розроблено та затверджено комплекс заходів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителям Харківської області нагадали про необхідність імунізації.
 
Источник:   Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області
 Тэги:  події, харків
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