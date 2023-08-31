31.08.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

Жителям Харківської області нагадали про необхідність імунізації

Фахівцями обласного центру контролю та профілактики хвороб проводиться постійний моніторинг стану імунізації населення області, передає РЕДПОСТ .

За 7 місяців поточного року отримати щеплення за Національним календарем профілактичних щеплень мали близько 60 % запланованих контингентів. За підсумками 7 місяців 2023 року рівень охоплення щепленнями в області залишається недостатнім по більшості показників.

Найпроблемнішими є питання імунізації дорослих проти дифтерії та правця – щеплено лише 22%, та дітей віком 6 років – щеплено лише 34% тих, що підлягають щепленням.

Водночас вакцинація є однією з головних складових громадського здоров’я. Нещеплені діти та дорослі ризикують інфікуватися, тяжко хворіти, а деколи й померти від наслідків захворювань.

«Зростання частки нещеплених груп населення та зниження рівня колективного імунітету проти вакцинокерованих інфекцій підвищує ризик виникнення спалахів цих інфекцій та епідемічного поширення за умови їх завезення на територію області. Особливо це важливо для дитячих організованих колективів, відвідування яких має бути безпечним для кожної дитини.

Тому, після відновлення офлайн-навчання до закладів освіти будуть допущені лише діти, що мають щеплення від усіх вакцинокераваних інфекцій, якщо вони не мають постійних протипоказань до них.

На даний час Харківська область забезпечена у повному обсязі імунобіологічними препаратами проти всіх інфекцій, визначених у Календарі профілактичних щеплень»,- йдеться у повідомленні.