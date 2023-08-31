31.08.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові упорядковують дороги

Комунальники відновлюють асфальтобетонне покриття та наносять дорожню розмітку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на пр. Перемоги, вулицях Данилевського, Дербентській та Космічній.

Тривають роботи з нанесення розмітки на вулицях Москалівській, Конторській, Дмитрівській, Великій Панасівській та Отакара Яроша.

Сьогодні, 31 серпня, на дорогах міста працюють 180 робітників та 171 одиниця спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 117 куб. м змету та 4 куб. м ТПВ.