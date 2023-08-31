31.08.2023 14:04 Рита Парфенова

У Харкові відкриті вакансії на робочі спеціальності: де й які саме

У Харкові комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» запрошує на роботу.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, КП «Харківські теплові мережі» має вакансії у всіх районах міста.



Підприємство потребує таких фахівців:

майстер,

старший комірник,

комірник,

юрисконсульт,

електрогазозварник,

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,

слюсар з ремонту та обслуговування теплових мереж і котелень,

слюсар-сантехнік,

стропальник,

слюсар-ремонтник.

«ХТМ» пропонує:

офіційне працевлаштування;

позмінний графік роботи (12/4/8);

повний соціальний пакет;

забезпечення безкоштовним спецодягом та засобами індивідуального захисту;

пільгу на оплату житлово-комунальних послуг в розмірі 100% (постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, послуги з утримання будинків і споруд, послуги з управління багатоквартирними будинками).

З приводу працевлаштування звертатися за адресою: вул. Мефодіївська,11 або за тел.: (095) 220-15-87, (095) 409-36-52, (050) 326-33-28, (095) 001-62-14, 758-84-41,758-84-31, 728-11-83.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні робочі та інженерно-технічні кадри.