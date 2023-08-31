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31.08.2023  14:04   Рита Парфенова

У Харкові відкриті вакансії на робочі спеціальності: де й які саме

У Харкові комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» запрошує на роботу.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, КП «Харківські теплові мережі» має вакансії у всіх районах міста.

Підприємство потребує таких фахівців:

  • майстер,
  • старший комірник,
  • комірник,
  • юрисконсульт,
  • електрогазозварник,
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
  • слюсар з ремонту та обслуговування теплових мереж і котелень, 
  • слюсар-сантехнік,
  • стропальник,
  • слюсар-ремонтник.

«ХТМ» пропонує:

  • офіційне працевлаштування;
  • позмінний графік роботи (12/4/8);
  • повний соціальний пакет;
  • забезпечення безкоштовним спецодягом та засобами індивідуального захисту;
  • пільгу на оплату житлово-комунальних послуг в розмірі 100%  (постачання теплової енергії та гарячої  води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, послуги з утримання будинків і споруд, послуги з управління багатоквартирними будинками).

З приводу працевлаштування звертатися за адресою: вул. Мефодіївська,11 або за тел.: (095) 220-15-87, (095) 409-36-52, (050) 326-33-28, (095) 001-62-14, 758-84-41,758-84-31, 728-11-83.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні робочі та інженерно-технічні кадри.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  вакансія, харків
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