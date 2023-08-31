У Харкові відкриті вакансії на робочі спеціальності: де й які саме

У Харкові комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» запрошує на роботу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, КП «Харківські теплові мережі» має вакансії у всіх районах міста.
Підприємство потребує таких фахівців:
«ХТМ» пропонує:
З приводу працевлаштування звертатися за адресою: вул. Мефодіївська,11 або за тел.: (095) 220-15-87, (095) 409-36-52, (050) 326-33-28, (095) 001-62-14, 758-84-41,758-84-31, 728-11-83.
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні робочі та інженерно-технічні кадри.
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Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.
Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
З легкої подачі блогерів-«нумерологів», які побачили в числі 3108 англійське слово «Blog», сьогодні відзначається День блогу.
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